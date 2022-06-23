وافق مجلس الوزراء القطرية على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بنكين و3 شركات مدرجين بالبورصة بنسبة تصل إلى 100%، بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، كل من بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الدوحة، وشركة مجموعة الرعاية الطبية، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) وشركة قطر للوقود.

وقال بنك قطر الدولي الإسلامي، في بيان لبورصة قطر يوم الخميس، إنه سيعمل على استكمال جميع الموافقات المطلوبة لتعديل نظامه الأساسي، بما يسمح برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%.

نبذة عن الشركات والبنوك

(بحسب مواقعهم الإلكترونية وتقارير الحوكمة)

بنك قطر الدولي الإسلامي: هو بنك خاص يقدم خدمات مصرفية إسلامية، وتأسس عام 1991 ويعمل في قطر، وسجل صافي ربح خلال عام 2021 بلغ مليار ريال قطري ( 274.7 مليون دولار)، حسب موقعه الرسمي.

بنك الدوحة: هو بنك تجاري تأسس في 1979، ولديه فروع في الكويت، والإمارات، والهند، ومكاتب تمثيل في اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وبنغلاديش وجنوب إفريقيا وسريلانكا، ونيبال.

وتتوزع ملكية أسهم بنك الدوحة كالآتي: نحو 88.3% لمساهمين من قطر، ونحو 4.3% من أمريكا، و3.4% من أوروبا، ونحو 1.93% من دول مجلس التعاون الخليجي، و0.93% من دول عربية، إضافة إلى مساهمين من آسيا وأفريقيا وآخرين، بحسب تقرير الحوكمة عن الفترة حتى ديسمبر الماضي.

وسجل البنك العام الماضي صافي ربح بلغ 704 مليون ريال (نحو 193 مليون دولار).

مجموعة الرعاية الطبية: تأسست عام 1996 ومقرها في الدوحة، وهي مستشفى تخصصي ولها عيادات خارجية، ويجوز لها إنشاء مشاريع وشركات في قطاع الخدمات الصحية.

وبلغت صافي الأرباح السنوية للمجموعة في العام الماضي 79 مليون ريال قطري (21.7 مليون دولار).

شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات): هي شركة نقل بحري تأسست في عام 2004، وهي التي تنقل أكثر من 60% من الغاز الذي تنتجه قطر إلى أسواق مختلفة في أنحاء العالم، ويضم أسطولها 69 من سفن الغاز الطبيعي المسال.

وتتوزع ملكية أسهم الشركة بين 81.4% لقطريين، و18.6% لأجانب. وسجلت الشركة في العام الماضي صافي ربح بلغ 1.35 مليار ريال قطري (370.9 مليون دولار).



شركة قطر للوقود: تأسست عام 2002 وهي شركة لتخزين وتوزيع وتسويق النفط، ولديها حق حصري لتوزيع احتياجات الوقود داخل قطر بما في ذلك الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

وسجلت الشركة صافي أرباح خلال العام الماضي بلغ 974 مليون ريال (267.6 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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