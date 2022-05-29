خصصت القابضة أبوظبي، المملوكة لحكومة الإمارات، 10 مليارات دولار لصندوق هدفه الاستثمار في مشروعات شراكة مع مصر والأردن.

أتى الإعلان خلال زيارة رئيسي الوزراء المصري والأردني إلى أبوظبي يوم الأحد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات.

وتم أيضًا الاتفاق على شراكة بين الدول الثلاث تهدف لدعم الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وكشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، أن الشراكة الثلاثية تتيح مضاعفة إنتاج القمح والذرة في البلدان الثلاثة إلى 30 مليون طن مقابل 16.5 مليون طن.



ولم يتم الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ الاستثمارات المذكورة.

وتحتاج الدول المستوردة للبترول في الشرق الأوسط، ومنها مصر والأردن، تدفقات خارجية كبيرة لسد احتياجاتها التمويلية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم. بينما تحقق الدول المصدرة للنفط، ومنها الإمارات فوائض كبيرة مع ارتفاع عوائد بيع البترول والذي يقارب سعره 120 دولار للبرميل.

تبلغ استثمارات الإمارات في مصر نحو 20 مليار دولار في الوقت الحالي ومن المستهدف وصولها إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات عن جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وكثفت مصر الفترة الأخيرة جهود تحسين مناخ الاستثمار وأعلنت حزمة من القرارات بينها تسعير الأراضي وفق المرافق وإتاحة أنظمة التملك بنظام حق الانتفاع، وكذلك خفض فترة الحصول على التراخيص الصناعية إلى 20 يوم بحد أقصى.

ومن المُنتظر أن تتوصل القاهرة إلى برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، يعتمد في الأساس على إصلاحات القطاع الخاص، ويتضمن جزء مالي لمواجهة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.

وفي مارس الماضي، أتمت القابضة أبوظبي الاستحواذ على حصص في 5 شركات مصرية كبرى بقيمة إجمالي نحو ملياري دولار، أبرزهم التجاري الدولي، وفوري، وأبوقير للأسمدة.

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن القطاع الصناعي في الأردن جاذب للاستثمارات، ويساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من إجمالي الصادرات الوطنية و70% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. بحسب ما نقلته "المملكة".

وفي 2021، استثمرت الإمارات في الخارج نحو 83 مليار درهم (22.5 مليار دولار)، ليصل أرصدة استثماراتها الخارجية نحو 830 مليار درهم.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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