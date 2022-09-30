



توقع المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في سبتمبر 2022 إلى 10% من 9.1% في أغسطس الماضي.



ويتوقع أن يرتفع التضخم في سبتمبر مدفوعا بزيادة قطاع الطاقة 40.8% والغذاء ومنتجات التبغ والكحول 11.8%.



كان التضخم السنوي سجل 8.9% في يوليو، و 8.6% في يونيو.



وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة في أوروبا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها عقوبات ضد موسكو المغذي الرئيسي للغاز لأوروبا، إضافة لارتفاع أسعار الغذاء نتيجة التضخم العالمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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