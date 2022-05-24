وقعت قطر وبريطانيا شراكة استثمار استراتيجي، تقضي استثمار قطر 10 مليار استرليني (12.517 مليار دولار) في بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن التكنولوجيا المالية والسيارات صفرية الانبعاثات الكربونية والأمن الرقمي هي من أبرز القطاعات التي ستستقبل تلك الاستثمارات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد استضاف تميم بن حمد أمير قطر في لندن.

وقال جونسون، وفقا للبيان، "شراكة الاستثمار الاستراتيجي الجديدة بين بريطانيا وقطر ستوفر فرص عمل عالية الجودة في كافة أنحاء البلاد في قطاعات اساسية."

وخلال العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.8 مليار استرليني.

وتستثمر قطر في المملكة المتحدة نحو 40 مليار استرليني، كما أنها المورد الرئيسي للغاز المسال لها، إذ تمدها بحوالي 40% من احتياجاتها.

وأكد جونسون أن المملكة المتحدة ستتيح لأصحاب الجنسية القطرية النظام الإلكتروني الجديد للتصديق على السفر في مطلع 2023، للتسهيل على السياح والمستثمرين.

والنظام الإلكتروني الجديد هو تصريح دخول لبريطانيا دون الحاجة للحصول على فيزا، وتتيحه المملكة المتحدة لبعض الجنسيات.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: شريف طارق ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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