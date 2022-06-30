تعتزم حكومة إمارة أبوظبي استثمار 10 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار) في برامج اقتصادية في إطار استراتيجية صناعية أطلقتها الإمارة يوم الخميس، بحسب بيان لحكومة أبوظبي.

وتستهدف الاستراتيجية، وفق البيان، زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل إلى 178.8 مليار درهم (نحو 48.7 مليار دولار) بحلول عام 2031.

كما تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار) بحلول العام 2031، وخلق 13.6 ألف فرصة عمل.

وسيتم في إطار الاستراتيجية إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد.

وأبوظبي هي إمارة نفطية بالأساس إذ يوجد بها 95% من احتياطي النفط الموجود بالإمارات و94% من احتياطي الغاز بالدولة، بحسب موقع حكومة الإمارات.

وقطاع الصناعة هو ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتبلغ قيمته نحو 85 مليار درهم (23 مليار دولار)، بحسب تصريحات لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد الشرفاء لقناة العربية الشهر الجاري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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