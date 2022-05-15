ارتفع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي في المملكة العربية السعودية خلال أبريل الماضي، ليسجل 2.3%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021 بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء، الصادر اليوم.

وقالت الهيئة إن أسعار البنزين كانت المؤثر الأكبر في زيادة التضخم على أساس سنوي خلال أبريل، إذ ارتفعت أسعار قسم النقل الذي يستحوذ على وزن نسبي 13% من سلة أسعار المستهلكين بنحو 4.6% متأثرة بارتفاع أسعار البنزين 9.5%، والسيارات 4.1%.

وارتفع التضخم في الغذاء 4.6% خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من 2021، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم 3.5% والخضروات 13.5%.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.4% مقارنة بشهر مارس الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 1.7%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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