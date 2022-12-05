سجل معدل التضخم السنوي في تونس ارتفاع قياسي إلى 9.8% في نوفمبر الماضي من 9.2% في أكتوبر، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الاثنين.



وجاء هذا الارتفاع مدفوع بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.1% وأسعار مواد البناء بنسبة 10% والملابس والأحذية بنسبة 9.5%.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاع بنسبة 0.6% خلال شهر أكتوبر بعد الارتفاع بنسبة 1% الشهر السابق.

وقال المحلل الاقتصادي التونسي ووزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن، في تصريحات لزاوية عربي، إن "المنحى التصاعدي لنسبة التضخم في تونس كان منتظرا"، وتوقع أن "تتجاوز هذه النسبة 10% نهاية السنة الحالية".

وأضاف حسن: "الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم سيؤدي إلى تهرئة القدرة الشرائية للتونسيين وخاصة منهم ضعاف الحال والطبقة المتوسطة، كما يؤثر أيضا على القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية".

وتابع: "قد ينجم عن هذا الارتفاع القياسي، الأعلى منذ أوائل التسعينات، هزات اجتماعية خطيرة إذا لم تتحرك الحكومة لكبح جماحه".

وبلغ معدل التضخم في العام الماضي 5.7%، و5.6% في عام 2020، و6.7% في عام 2019.

وفي مايو الماضي، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% من 6.25% من أجل الحد من التضخم، وهي أول زيادة منذ 2019.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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