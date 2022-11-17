اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الفترة بين الخميس 1 ديسمبر إلى السبت 3 ديسمبر عطلة رسمية بالبلاد بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 51، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم الخميس عبر تويتر.

ومن المقرر أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر، وفق الوكالة، إذ أن يوم الأحد هو عطلة أسبوعية بالإمارات.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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