ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لقطر خلال سبتمبر الماضي بنحو 1.66 مليار ريال قطري (456 مليون دولار)، ليسجل نحو 215.2 مليار ريال (59.1 مليار دولار) بمعدل زيادة يبلغ نحو 0.8% مقارنة بشهر أغسطس.

وبحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي القطري الصادرة يوم الخميس، تنقسم الاحتياطيات الأجنبية لقطر بنهاية سبتمبر إلى:

- سندات وأذون خزانة أجنبية بنحو 111.54 مليار ريال.

- ودائع بالعملة الأجنبية قدرها 57.72 مليار ريال.

- أرصدة لدى البنوك بقيمة 23.67 مليار ريال.

- ودائع وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 5.03 مليار ريال.

- حيازة ذهب بنحو 17.22 مليار ريال.

وأشار البنك المركزي القطري إلى أن بيانات احتياطيات النقد الأجنبي في سبتمبر هي بيانات أولية.

واستفادت قطر، وهي أحد كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا -خاصة الغاز- في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تلاه من فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، وهي أحد أكبر منتجي الغاز في العالم.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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