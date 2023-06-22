رفع بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة يوم الخميس بنسبة 0.5% لتصبح 5%.

وتفوق النسبة توقعات المحللين بحسب رويترز بأن يرفع المركزي الفائدة إلى 4.75% ورغم تثبيت الفيدرالي الامريكي للفائدة الأسبوع الماضي.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع عدة بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بنسبة 8.7% في مايو، وهي نفس أرقام أبريل، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يوم الأربعاء.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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