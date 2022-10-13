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تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر ليرتفع إلى 8.2% ولكنه ارتفع ب0.4% على أساس شهري، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الخميس.

كان التضخم السنوي في أمريكا بلغ 8.3% في أغسطس، و8.5% في يوليو.

وارتفع التضخم السنوي في أمريكا في سبتمبر، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة 19.8% وأسعار الغذاء بنسبة 11.2% وفقا للبيانات.

وجاء ارتفاع التضخم الشهري 0.4% أعلى من توقعات محللي داو جونز بارتفاع 0.3%، وكذلك أكبر من زيادة أغسطس البالغة 0.1%. وباستبعاد الغذاء والطاقة ارتفع التضخم الأساسي الشهري 0.6% مقابل توقعات بارتفاع 0.4%.

وتوقع الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي أن تنهي الفائدة عام 2022 عند متوسط 4.4% مقابل 3.4% في التوقعات السابقة في يونيو، ورفع توقعاته للفائدة في 2023 إلى متوسط 4.6% مقابل متوسط 3.8% في يونيو. وكذلك رفع متوسط الفائدة ل3.9% في 2024 من 3.4%

رد فعل السوق

مع ظهور مؤشرات التضخم الأمريكي الخميس زادت توقعات السوق برفع الفيدرالي الفائدة، إذ يتوقع 97% من المتداولين زيادة الفائدة 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوح، مقابل 84.5% يوم الأربعاء، بحسب بيانات أداة فيدواتش.

وبدعم من توقعات رفع الفائدة ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 113.33 نقطة حتى الساعة 6:30 مساء بتوقيت دبي مقابل 112.73 قبل صدور بيانات التضخم مباشرة، بحسب موقع ماركت ووتش.

وبالتزامن مع ذلك تراجعت الأسهم الأمريكية، إذ انخفض مؤشر الأسهم القيادية داو جونز 0.52%، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا ستاندرد آند بورز 500 حوالي 1.02%، وفقد مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا نحو 1.73%، وذلك حتى الساعة 6:33 مساء بتوقيت دبي.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة أليانز الألمانية للتأمين محمد العريان، في منشور على موقع لينكدإن الخميس، إن الانخفاض الكبير في العقود الآجلة للأسهم والزيادة في عوائد السندات ستضيف لمخاوف التأثير السلبي على الاقتصاد.

وأضاف أنه سيكون هناك على الفور ضغط متزايد على السيولة وعلى عمل السوق بشكل منتظم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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