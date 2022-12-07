قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إنه يتم النظر في الوقت الحالي في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك في كلمة لولي العهد يوم الأربعاء بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2023، نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وذكر ولي العهد، في كلمته، أن ميزانية عام 2023 تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، مضيفا أنه يتم بصفة دورية مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، وهو أيضا رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة، أطلق خلال الفترة الماضية عدد من الاستراتيجيات والمبادرات الاقتصادية بالسعودية، كان من بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا