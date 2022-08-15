رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان لقدرة المُصدِر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "BB" من "-BB"، بحسب تقرير للوكالة يوم الاثنين.

وقالت فيتش إن إيرادات النفط المرتفعة ستدعم تحقيق فوائض في الميزانية العامة لعُمان خلال عامي 2022 و2023، وكذلك ستدعم انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحققت الميزانية العامة لعُمان فائض بنحو 784 مليون ريال عُماني (2.04 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من 2022 بدعم من ارتفاع صافي الإيرادات النفطية في النصف الأول بنسبة 40.1% مسجلة نحو 3.187 مليار ريال (8.3 مليار دولار).

وانخفض معدل الدين العام لعُمان بنهاية يوليو الماضي ليبلغ 18.6 مليار ريال (نحو 48.4 مليار دولار).

وقالت فيتش، في تقريرها، إن رفع تصنيف عُمان يعكس تحسن كبير في المؤشرات المالية، وتراجع ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.



للمزيد: ميزانية عُمان تحقق فائض ملياري دولار في النصف الأول



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا