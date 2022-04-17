توقع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أن يتعافى اقتصاد بلاده بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعام أو اثنين.

وكان لبنان توصل الأسبوع الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد لتسهيل تمويل لمدة أربع سنوات، للحصول على 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار).

وقال سلام، في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية نُشر يوم السبت، إن بلاده قادرة على تنفيذ كافة شروط صندوق النقد الدولي، وتسعى الآن من خلال مجلس النواب إلى إقرار كل القوانين المطلوبة في الأسابيع القليلة المقبلة.

لكنه أضاف أنه رغم صعوبة الشروط إلا أنها أفضل الحلول لانتشال الاقتصاد اللبناني من كبوته.

وأشار إلى أن أول خطوات الإصلاح تكمن في ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ويشهد لبنان انهيار مالي دخل عامه الثالث، ويقول البنك الدولي إنه من أكثر الانهيارات التي شهدها العالم حدة في التاريخ الحديث، حيث فقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.



(إعداد: مريم عبد الغني)

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