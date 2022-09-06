قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية يوم الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن الاقتصاد المصري سيستفيد من دون شك من سعر صرف أكثر مرونة.

وأضافت السعيد في تصريحات باللغة الإنجليزية: "اسمح لي أن أقول لك التالي: تعمل الحكومة جاهدة لزيادة العائدات من النقد الأجنبي سواء من خلال صادراتنا التي ارتفعت 55% أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو زيادة التحويلات من الخارج، ونحن كحكومة نتفق بالفعل على أن المرونة في سعر الصرف مفيدة بالتأكيد للاقتصاد."

تواجه مصر ضغوط مالية على موازنتها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتضخم الأسعار، فيما تعتمد على استيراد الغذاء وخاصة القمح إضافة للمواد البترولية، في وقت خرجت فيه غالبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ما ضغط على سعر الدولار.

وفقا لبلومبرغ، سمحت السلطات المصرية مؤخرا بإضعاف الجنيه المصري بقوة في مارس بعدما استقر مقابل الدولار لمدة عامين تقريبا.

وبحسب تقرير للوكالة أرفقته مع المقابلة، تراجع سعر الجنيه المصري بأكثر من 18% هذا العام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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