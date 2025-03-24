تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الدولار

خلال التعاملات الصباحية الاثنين، بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.59 للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.43 للشراء، و51.28 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

لم تشهد أسعار الذهب تغيرات خلال التعاملات الصباحية الاثنين، وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4280 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4891 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

قرارات

- ستبدأ إجارة عيد الفطر في مصر يوم 29 مارس الجاري وحتى 1 أبريل، كعطلة رسمية مدفوعة الأجر، وفق بيان لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه في حال كان أول أيام العيد هو 31 مارس، ستمتد العطلة حتى يوم 2 أبريل.

- قرر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت تعيين إيهاب إسماعيل رئيسا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خلفا لمحمد الخياط، وفق وسائل إعلام محلية. تستهدف مصر التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة اعتمادا على مواردها الطبيعية.

وإسماعيل، تدرج في العمل الوظيفي بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقد شغل منصب نائب رئيس الهية للمشروعات.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا