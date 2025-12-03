تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

نمو قوي

تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر، بدعم من زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة هي الأكبر خلال خمس سنوات، وتراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P الأربعاء - والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي - من 49.2 نقطة في أكتوبر إلى 51.1 نقطة في شهر نوفمبر. وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020.

"ارتبط تحسن الوضع في الاقتصاد غير المنتج للنفط بتحسن ظروف الطلب وتراجع الضغوط على تكاليف الأعمال، إذ استفاد المستوردون من تحسن أسعار الصرف،" حسب ديفد أوين الباحث الاقتصادي في التقرير.

وحسب التقرير، ارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير، وكان معدل التوسع هو الأقوى في خمس سنوات مع تحسن نشاط قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات.

كما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في نوفمببر بعد أن تراجعت لـ 8 أشهر. وتباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف منخفضا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر. لكن مستويات التوظيف ظلت دون تغيير مع درجة محدودة فقط من الثقة بشأن التوقعات المستقبلية.

أشار أوين، إلى الأمل في استدامة التحسن في الطلبات الجديدة، ما قد يشجع الشركات على زيادة أعداد موظفيها ونشاطها الشرائي.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5610 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4810 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6410 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.90 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الثلاثاء

