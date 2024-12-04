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*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الأربعاء بين 49.67 و 49.81 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 49.80 و 50.84 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع لمستوى 49 جنيه مؤخرا وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر خلال نوفمبر. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تطبق سعر صرف مرن ما يعني ارتفاع او انخفاض الدولار وفقا للسوق لكن بنسب تتراوح بين 4 - 5%.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، وزاد سعر الجرام لعيار 21 نحو 7 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4197 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3672 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4220.9 جنيه للجرام للعرض و4169.69 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.78% خلال أول ساعة للتداول الأربعاء، فوق مستوى 30.8 ألف نقطة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.6%.

إغلاقات الثلاثاء

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