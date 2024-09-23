تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل ولينك زاوية بودكاست لهذا الأسبوع

زاوية بودكاست

زاوية بودكاست يقدم تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع الماضي وتوقعات الأسبوع الحالي في عدة دقائق فقط ويقدمه لكم عمرو حسين الألفي، محلل مالي معتمد، كل أسبوع. والبودكاست أيضا يستعرض أهم أخبار مصر الاقتصادية.

لبودكاست هذا الأسبوع زاوية بودكاست: طروحات وديون.. وأهلا بالسعودية

المصرف المتحد في البورصة

فسر محللان مصريان تحدثا لزاوية عربي، لجوء البنك المركزي لطرح حصة من المصرف المتحد في البورصة خلال الربع الأول من العام المقبل، بأن المركزي يرغب في التخارج من المصرف، كطريقة بديلة للمستثمر الاستراتيجي.

وتأتي هذه الخطوة، بعد سنوات من محاولة بيع المصرف لمستثمر استراتيجي آخرها صفقة محتملة مع الصندوق السيادي السعودي لكنها لم تكتمل بسبب الخلاف حول تسعير المصرف.

وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - إيكما، لزاوية عربي، إن طرح المصرف المتحد في البورصة يأتي في ظل وجود طلب على القطاع المصرفي بالبورصة المصرية المتعطشة بالفعل لطرح أوراق مالية جديدة.

"طرح المصرف المتحد في البورصة، يسهل عملية التسعير.. وطرح المصرف المتحد يساعد على جذب مستثمرين استراتيجيين،" حسب ماهر.

ولم يحدد المركزي الحصة المزمع طرحها، فيما توقع ماهر، أن يطرح المركزي حصة صغيرة حول الـ 20% من رأس مال المصرف المتحد، مع بقاء خيار بيع حصة مستقبلية لمستثمر استراتيجي.

لكن محلل مصري آخر فضل عدم ذكر اسمه، توقع أن يلجأ البنك المركزي لبيع حصة تتراوح بين 30 إلى 40% ليتمكن من جذب المؤسسات للاكتتاب في الطرح "وقد تكون هذه المؤسسات مرتبطة بالدولة مثل ما حدث في طرح فوري".

وطرحت الحكومة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية للاكتتاب في 2019، وكانت مؤسسات وبنوك حكومية محلية بين أبرز المكتتبين فيها.

للمزيد: خلفية وتفاصيل- المركزي المصري يعتزم طرح المصرف المتحد في البورصة بعد سنوات من محاولة بيعه

أخبار شركات

- وقعت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم - إحدى شركات بلتون القابضة- اتفاقية مع مجموعة شركات مدكور بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، بحسب بيان صباح الاثنين.

وتهدف الاتفاقية لبيع وإعادة تأجير أصول وحدات إدارية لمجموعة مدكور في مشروع "زيزينيا" بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيم بقيمة 100 مليون جنيه، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لمجموعة مدكور لدعم نمو مشاريعها.

-أطلقت شركة إي أسواق مصر التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة البريد للاستثمار التابعة للبريد المصري، شركة "منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية" لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة، تستهدف سوق الأعمال في إفريقيا بالتعاون مع المشروعات المحلية والإقليمية من القطاعين الخاص والحكومي.

وستعمل المنصة على إنشاء وتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية بما في ذلك التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة، وتسويق منصات وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وإنشاء قواعد البيانات، وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الدفع الإلكتروني، والتمويل وإقامة المعارض والمؤتمرات، وفق بيان من إي فاينانس للبورصة الاثنين.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الاثنين بين 48.51 و48.65 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.81 و49.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، متأثرة بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر التي سجلت مستويات قياسية فوق 2600 دولار للأونصة، بعد أن خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال تعاملات صباح الاثنين، ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيها للجرام مقارنة بأسعار مساء الأحد. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4057 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3550 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4086.57 جنيه للجرام للعرض و 4045.34 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

المثلث الذهبي

تم التجديد لنائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بدرجة نائب وزير محمد أبوالغيط، لمدة عام، وفق قرار جمهوري نقلته وسائل إعلام محلية الأحد.

وتستهدف الحكومة المصرية تطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الغنية بالمعادن. وصدر قرار بإنشاء الهيئة في 2017 لتطوير المشروع على البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تخلق المنطقة أكثر من 350 ألف فرصة عمل على مدى السنوات الخمسة المقبلة.

للمزيد: تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.2% فوق مستوى 31100 الساعة 12:01 ظهر الاثنين بتوقيت القاهرة.

وصعد المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 1%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.918% الجمعة من 6.011% الخميس.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.911% الجمعة من 10.846% الخميس.

خام برنت

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.49 دولار للبرميل الجمعة من 74.88 دولار للبرميل الخميس.

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