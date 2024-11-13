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*تم التحديث بافتتاح البورصة، ونتائج أعمال

نتائج أعمال شركات

- ارتفع صافي أرباح شركة طاقة عربية العائدة على مساهمي الشركة الأم، خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 213.5 مليون جنيه مقارنة بـ 197.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، وفق القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء.

جاء هذا الارتفاع بدعم زيادة الإيرادات إلى 5.3 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في الربع الثالث من 2023.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفع صافي الربح إلى 424.9 مليون جنيه مقابل نحو 365 مليون جنيه.

- ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الشرقية ايسترن كومباني لصناعة الدخان، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 ( يوليو- سبتمبر 2024) بنسبة 62% على أساس سنوي لتسجل 1.8 مليار جنيه، وفق بيانات الشركة الصادرة الأربعاء.

وارتفعت الإيرادات الصافية للشركة بأكثر من 160% على أساس سنوي، خلال الفصل الأول من السنة المالية إلى أكثر من 8.1 مليار جنيه، بدعم نمو مبيعات قطاع السجائر المحلية (سجائر كليوباترا بأنواعها) والذي يسهم بـ 94.5% من صافي الإيرادات.

باعت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 13.4 مليار سيجارة محليا وارتفعت إيرادات القطاع بنحو 184% على أساس سنوي، وفق تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة المصرية.

- قفزت أرباح شركة مصر للألومنيوم خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنحو 160% على أساس سنوي لتسجل 4.2 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه في الربع المقارن، وفق بيانات صادرة عن الشركة الأربعاء.

وقالت الشركة في تقرير مرسل للبورصة، إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة تعديل استراتيجية تسعير المنتجات وتحسين عمليات التصدير، وخفض تكاليف شراء المواد الخام. وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية إلى 11.3 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليار جنيه في الربع المقارن.

- ارتفعت إيرادات مجموعة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنحو 52% على أساس سنوي، إلى 7.2 مليار جنيه، كما زاد صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنحو 116% إلى 1.6 مليار جنيه، وفق بيان للشركة الأربعاء.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع صافي الربح بنحو 50% على أساس سنوي، ليصل إلى 344 مليون جنيه.

-ارتفع صافي أرباح شركة اكت فاينانشال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 107% على أساس سنوي، إلى 563 مليون جنيه، مع زيادة الإيرادات بنسبة 144% إلى 828 مليون جنيه، وفق بيان الأربعاء.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع صافي الربح بنسبة 115% إلى 454 مليون جنيه مع زيادة الإيرادات 168% إلى 567 مليون جنيه.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الأربعاء بين 49.15 و 49.29 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 49.94 و 50.14 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي بدأت منتصف الأسبوع الماضي.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" خلال التعاملات الصباحية الأربعاء بنحو 0.02% إلى مستوى 31.59 ألف نقطة. فيما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.4%.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية يوم الأربعاء، وزاد سعر الجرام عيار 21 نحو 5 جنيه مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4132 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3615 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4194.37 جنيه للجرام للعرض و4123.72 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

إغلاقات الثلاثاء

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