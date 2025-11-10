تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

التضخم

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أكتوبر بعد أربعة أشهر من التباطؤ، وسجل 12.5% من 11.7% في سبتمبر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نقلتها وسائل إعلام الاثنين.

بينما سجل معدل التضخم الشهري في أكتوبر 1.8% وهي نفس قراءة سبتمبر.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5410 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4635 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6185 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.40 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

صندوق النقد

نقلت نشرة إنتربرايز المحلية عن مصدر لم تسمه أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة في النصف الثاني من نوفمبر الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليار دولار. فيما قال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات متلفزة إن البعثة ستصل قريبا.

وبحسب الوزير أيضا، تعمل الحكومة على تنفيذ صفقة تخارج قبل نهاية العام، لكنه لم يوضح مزيد من التفاصيل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا