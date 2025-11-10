تعتزم شركة ازيموت مصر العاملة في إدارة الأصول - التابعة لمجموعة ازيموت العالمية والمدرجة ببورصة ميلانو الإيطالية - إطلاق صندوق يحاكي مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV الشهر الجاري، بحسب أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لـ ازيموت مصر، لزاوية عربي.

تعمل الشركة منذ 1994 حينما كانت تعرف باسم دلتا للوساطة، وخضعت لعدة عمليات استحواذ، كان آخرها في عام 2019، عندما استحوذت ازيموت العالمية عليها بالكامل، حسب موقعها الرسمي. ولدى ازيموت عدة صناديق استثمار بينها صندوق استثمار في الذهب كان الأول من نوعه في مصر.

"هنطلق صندوق يحاكي مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV،" وفق أبو السعد مشيرا إلى أنه من المخطط إطلاق الصندوق الأحد 16 نوفمبر.

تدير الشركة أصول بنحو 30 مليار جنيه (635 مليون دولار)، بحسب أبو السعد.

