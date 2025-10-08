تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الرابع على التوالي، وسجل 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء.

كان محللون تحدثوا لرويترز توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 11%.

كان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بنسبة 1% للمرة الرابعة هذا العام ليصل إجمالي الخفض إلى 6.25%.

بينما تسارع معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر إلى 1.8% من 0.4% في أغسطس.

ميزان المدفوعات

انخفض عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال العام المالي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي بمعدل 25.9% ليسجل 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في العام المالي السابق له بدعم تحسن خلال النصف الثاني من السنة المالية.

وحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري الثلاثاء:

- قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

- ارتفعت إيرادات السياحة التي تشهد انتعاشة قوية إلى 16.7 مليار دولار من 14.4 مليار دولار.

- ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي من 7.6 مليار دولار إلى 13.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات البترولية بنسبة 45.5%.

- انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% لتسجل خلال العام المالي الماضي 3.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في العام المالي السابق.

أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب انتعاشها في مصر، مع ارتفاع أسعار المعدن عالمي بدعم من إقبال المستثمرين الدوليين على الملاذات الآمنة.

وفي مصر، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5380 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4611 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6149 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.79 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وأنهت البورصة تعاملات الأربعاء على ارتفاع للمؤشر الرئيسي بنسبة 0.75% عند مستوى 37.4 ألف نقطة تقريبا.

إغلاقات الثلاثاء

