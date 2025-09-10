تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث لتصحيح موعد بدء تداول شركة فيركيم للأسمدة

التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بأكثر من التوقعات، وسجل 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء.

كان محللون تحدثوا لرويترز توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أغسطس إلى 12.7%، مواصلا اتجاهه النزولي على مدى العامين الماضيين في ظل تشديد الحكومة لسياستها النقدية.

وخلال أغسطس، تباطأ أيضا معدل التضخم الشهري بشكل طفيف إلى 0.4%.

أوراسكوم كونستراكشون

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون انه سيتم نقل قيدها الأساسي وإدراج أسهمها من بورصة ناسداك دبي إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الخميس، وفقا لبيان رسمي.

وأضافت الشركة أن الأسهم ستدرج بشكل مزدوج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية، وسيحدد سعر الافتتاح للسهم في سوق أبوظبي وفق سعر إغلاقه في بورصة مصر بنهاية جلسة الأربعاء على أن يتم التحويل إلى الدرهم الإماراتي بإستخدام سعر صرف مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

فيركيم مصر للأسمدة

بدأ الأربعاء التداول على أسهم شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بعد الانتقال إلى السوق الرئيسي ببورصة مصر، وفق بيان البورصة.

والانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للسوق الرئيسي جاء بعد ارتفاع رأسمال شركة فيركيم نتيجة عملية اندماج شملت دمج شركتي أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية، وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وكلاهما شركات غير مدرجة.

وسيبلغ رأسمال شركة فيركيم المصدر بعد الاندماج نحو 800 مليون جنيه وعدد أسهم 400 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه، وهذا يتوافق مع متطلبات السوق الرئيسية.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان دراسة التوسع في محفظتها العقارية بدءا من عام 2027، وتحديدا في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وذلك في ظل توقعات بزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة، وفق بيان رسمي.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي الأربعاء نحو 47.97 جنيه للشراء و 48.07 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. كان سعر الدولار تراجع في البنوك الثلاثاء.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.14 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4870 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4174 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5566 جنيه للجرام.

إغلاقات الثلاثاء

