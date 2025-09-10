بدأ التداول على أسهم فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية الأربعاء، منتقلة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أن استوفت الشروط.

خلفية سريعة

تسعى البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات المقيدة فيه على تنمية أعمالها والانتقال للسوق الرئيسي.

فيركيم تأسست في 2001، بدأ تداولها في البورصة منذ 2010. وبانتقالها للسوق الرئيسي بلغ عدد الشركات المنتقلة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها في 2007 إلى السوق الرئيسي 9 شركات.

وخلال تعاملات الأربعاء ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 20% ليتداول بحلول نهاية الجلسة عند 54.73 جنيه (1.1 دولار).

تفاصيل أكثر

انتقلت الشركة للسوق الرئيسية بعد عملية إعادة هيكلة واندماج، تضمنت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 35.1 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه.

ووفقا لقواعد البورصة، يلزم قيد الشركة في السوق الرئيسي برأسمال مصدر لا يقل عن 100 مليون جنيه. أما في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر شروط أسهل للقيد يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصدر لقبول الشركات مليون جنيه.

وتضمنت عملية الدمج، اندماج شركتين محليتين في فيريكم، وهما: شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وتصدر فيركيم نحو نصف إنتاجها وأبرز أسواقها البرازيل.

