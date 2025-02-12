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أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار في البنوك الرسمية الأربعاء، بنحو 0.5% مقارنة بأسعار الثلاثاء، ليسجل بذلك ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 11:30 ظهرا، بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.16 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

خسائر كبيرة في البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" خلال تعاملات الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 11:30 ظهرا، قلص المؤشر خسائره الصباحية، وتراجع بنحو 0.8% إلى مستوى 29.3 ألف نقطة. بعد أن كان قد تراجع بنحو 1.4% في وقت سابق من الجلسة.

"(التراجعات في بورصة مصر) نتيجة التوترات الجيوسياسية وتصاعد المخاوف من الأحداث الأخيرة المتعلقة بموقف مصر الرافض للمقترح الأمريكي بشأن استقبال الفلسطينيين،" حسب أحمد ناشي، محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، لزاوية عربي.

يأتي التراجع فيما طفى للسطح مرة أخرى الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، حيث نقلت تقارير إعلامية أن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعادة تطبيق ضريبة الدمغة.

ولا تزال الصورة ضبابية بشأن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن العام 2024، فيما يتوقع متعاملون في السوق عدم تحصيل هذه الضريبة نظرا لصعوبة تحصيلها وعدم وجود آليات لذلك.

وضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة تفرض على صافي الربح الرأسمالي لمحفظة المستثمر، أي الفرق بين سعر البيع أو التصرف من جهة وتكلفة الاقتناء وعمولة الوساطة من جهة أخرى. أما ضريبة الدمغة فهي نسبة ثابتة تفرضها الحكومة على البائع والمشتري في كافة تعاملات البورصة المصرية بغض النظر عن تحقيقهم لربح أو خسائر.

ماذا نعرف؟

"الحكومة تتجه إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في ظل عدم تحقيقها لأهدافها، أبرزها صعوبة التطبيق وتذبذب وانخفاض الحصيلة،" بحسب محمد ماهر، رئيس شركة برايم لتداول الأوراق المالية ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، لزاوية عربي.

سيكون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإحلالها بضريبة الدمغة مرهون بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعده الجهات الحكومية المختصة، والذي من المتوقع أن يقدم للمجلس خلال الشهر الجاري، حسب التقارير.

وقال برلماني عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فضل إخفاء هويته، إنه سيتم إنجاز التعديلات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن تقدمها الحكومة للبرلمان ليس بوقت كثير.

"كل الخيارات مفتوحة أمام مجلس النواب سواء بالعودة لضريبة الدمغة أو الاكتفاء بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية،" وفق البرلماني.

تسلسل زمني

فرضت مصر ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لأول مرة في 2013 بنسبة 1 في الألف على المشتري والبائع، ثم ألغيت في 2014 وحل محلها ضريبة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.

ثم أوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في العام التالي وتحديدا في مايو 2015 حتى 2021. وخلال الفترة من 2015 إلى 2021 أعيد العمل بضريبة الدمغة في 2017 بعد زيادتها إلى 1.25 في الألف.

رفعت الحكومة ضريبة الدمغة مرة أخرى في 2018 إلى 1.5 في الألف، ثم خفضتها في 2020 إلى 1.25 في الألف للأجانب وغير المقيمين، وإلى 0.5 في الألف للمصريين والمقيمين.

ويعد الشخص مقيم في مصر، إذا كان له إقامة دائمة في مصر، أو مقيم في مصر أكثر من 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال سنة، وكذلك من يعمل في الخارج لكنه يحصل على راتبه من خزانة مصرية، بحسب مصلحة الضرائب المصرية.

وفي 2020 قررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيلها للمصريين والمقيمين حتى بداية 2022.

وبداية من 2022 تم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين وهذا يعني إيقاف ضريبة الدمغة لأنهما لا يطبقان معا. ولكن قررت الحكومة عدم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يونيو 2023.

وكل هذا يعني أن ضريبة الأرباح الرأسمالية لم تكن مُفعلة غالبية الوقت، وهي حاليا مستحقة منذ يوليو 2023. ولكن خلال العام 2024، أعلنت الحكومة عن بدء تحصيل هذه الضريبة في الموسم الضريبي مارس/ أبريل 2025.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيه للجرام خلال تعاملات الأربعاء، مقارنة بأسعار الثلاثاء المسائية.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4070 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4651 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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