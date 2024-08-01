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*تم التحديث ببيان البورصة حول تخفيض مدة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة

الدولار

يواصل الدولار تحركاته في مصر، فيما تترقب الحكومة صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر هذا الأسبوع.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الخميس، بين 48.78 و 49.30 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ووفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري، فتراوح سعر السوق الرسمية بين 48.51 و 48.65 جنيه.

أسعار الذهب

صباح الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3783 جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3310 جنيه للجرام، بارتفاع نحو 20 جنيه للجرام مقارنة بأسعار الأربعاء، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3806.03 جنيه للجرام في العرض، و 3772.03 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

أسعار المترو

رفعت الهيئة القومية للأنفاق أسعار تذاكر قطارات المترو، بنسب بين 25 و33% وفق وسائل إعلام محلية على أن تطبق بداية من الخميس.

وستتراوح أسعار التذاكر بين 8 و 20 جنيه، بدلا من 6 و15 جنيه، حسب عدد المحطات.

وتعتزم الحكومة زيادة أسعار بعض الخدمات ضمن مساعيها لتقليل عجز الموازنة العامة وخفض الدعم، ورفعت الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب بين 10 و15%. ويترقب تحريك أسعار الكهرباء خلال الأسابيع المقبلة.



الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة

قالت البورصة المصرية في بيان الخميس، إنه تم تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق.

ووفق بيان البورصة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024 بتعديل المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليصبح الحد الأدنى لمدة الاكتتاب في أسهم الزيادة 15 يوم بدلا من 30 يوم، ويجوز أن تنتهي المدة بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه.

وكانت البورصة، فتحت باب الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة اكت فاينانشال للاستشارات- أحدث وافد للبورصة - لمدة 10 أيام للطرح الخاص و15 يوم للطرح العام.

وقالت البورصة في بيانها، إن إجراءات زيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة للشركة وقيدها تمت بعد 4 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب في تلك الأسهم "مما يمثلا دليلا على القدرة الفعلية على إتمام إجراءات إصدار زيادات رؤوس الأموال في توقيتات قياسية".

دايس للملابس، أبو قير للأسمدة

رفعت شركة دايس للملابس ملكيتها في شركة الصباغون المتحدون إلى 99.278% بعد أن استحوذت على 16.677% من أسهم شركة الصباغون المتحدون، وفق بيان من دايس للبورصة الخميس.

وكانت دايس تعتزم الاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 17.4% في شركة الصباغون المتحدون وهي شركة شقيقة بهدف زيادة ملكيتها من 82.6% إلى 100% مقابل 37 مليون جنيه.

أما شركة أبوقير للأسمدة فأعلنت تراجع أرباحها الصافية خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو بنحو 4% على أساس سنوي إلى نحو 13.5 مليار جنيه مع تراجع الإيرادات.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 14% إلى 18.5 مليار جنيه في السنة المالية 2023-2024.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة نحو 0.4% عند مستوى 29489 نقطة بحلول الساعة 11:45 صباح الخميس بتوقيت القاهرة. وصعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة أكبر تخطت 0.6%.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي - الأكبر وزنا بالمؤشر الرئيسي - قيم التداول الساعة 11:45 صباحا، وارتفع السهم 0.55% بنفس التوقيت. يليه من حيث قيم التداول سهم عتاقة مرتفعا 0.82%، وسهم حديد عز والذي شهد ارتفاعا بأكثر من 2% بحلول الساعة 11:45 صباحا.

وفي المرتبة الرابعة من حيث قيم التداول جاء سهم مصر للألومنيوم مرتفعا 0.35%.

فيما جاء سهم أكت فاينانشال بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول، متراجعا 0.27% الساعة 11:45 صباحا عند مستوى 3.75 جنيه للسهم، في ثاني يوم لبدء تداول السهم بالبورصة المصرية.

وكان السهم قد ارتفع خلال تعاملات الصباح إلى مستوى 3.83 جنيه مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 3.76 جنيه.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.337% الأربعاء من 7.367% الثلاثاء.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.533% الأربعاء من 11.520% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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