رئيس البورصة الجديد

قال إسلام عزام، الرئيس الجديد للبورصة المصرية في بيان الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات، في مقدمتها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، وآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وأكد عزام، أنه لن يتم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها، وسيتم العمل على تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات الخاصة منها على وجه التحديد، للقيد والطرح، بما يسهم في تعزيز سيولة ونشاط السوق، ويدعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق رأس المال.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرار بتعيين عزام، رئيس للبورصة لمدة عام، خلفا لأحمد الشيخ الذي استمر في هذا المنصب سنتين.

بروفايل سريع

ـ حصل عزام، على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة في 1993.

- وحصل بعدها على ماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في 1998، ثم ماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في 2002 ثم الدكتوراة من نفس الجامعة في 2003.

- شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025.

- كان قد تولى منصب مساعد لرئيس الهيئة العامة لسوق المال من 2003 حتى 2005 وكذلك مستشار لرئيس هيئة التمويل العقاري بين 2007-2009. والهيئتان حكوميتان وتم دمجهما في الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إنشائها في 2009.

نائب لرئيس البورصة.. من هو؟

وقد تم تعيين محمد صبري نائب لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

وعمل صبري، مساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال في الفترة أغسطس 2024 - أغسطس 2025. وقبلها نائب مساعد لرئيس الهيئة ومشرف على قطاع الرقابة على أسواق التداول.

التحويلات

نمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2024-2025، الذي انتهى في يونيو الماضي، بنسبة 66.7% على أساس سنوي، إلى نحو 36.5 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، حسب بيان للبنك المركزي المصري الثلاثاء.

وخلال الربع الأخير من السنة المالية، ارتفعت التحويلات بنسبة 33.3% إلى 10 مليار دولار، فيما حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيا لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4580 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3926 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5234 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.2 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

