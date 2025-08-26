سيتولى محمد صبري، منصب نائب لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، خلفا لـ هبة الصيرفي، حسب بيان حكومي مساء الاثنين.

خلفية سريعة

جاء تعيين صبري، تزامنا مع تعيين إسلام عزام كرئيس جديد للبورصة المصرية لمدة عام، خلفا لأحمد الشيخ الذي تولى المنصب لعامين.

وتسعى البورصة المصرية لجذب شركات للاكتتاب والإدراج المباشر. وقد شهدت هذا العام طرحين عامين أوليين وإدراجين مباشرين.

ورغم أن هذه الإدراجات كانت من القطاع الخاص، يُترقب برنامج طروحات حكومية لم ينفذ منه الكثير، فيما تسعى الحكومة للتخارج من 10 شركات هذا العام.

نبذة عن صبري

(حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية)

- يبلغ صبري 42 عام، وهو من مواليد نوفمبر 1982.

- عمل في منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025.

- وقد عمل نائب مساعد رئيس الهيئة ومشرف على قطاع الرقابة على أسواق التداول خلال الفترة مارس 2023 - أغسطس 2024.

- تولى سابقا رئاسة قطاع الرقابة على التداول في البورصة المصرية، بعد فترات عمل في شركات وساطة في الأوراق المالية. وقد عمل أيضا بوحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار.

