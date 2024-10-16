تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتصريحات لرئيس الوزراء

اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

وقعت مصر والسعودية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر، ووقعها وزيرا الاستثمار السعودي خالد الفالح والمصري حسن الخطيب، وذلك خلال زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة الثلاثاء التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، عقد السيسي وبن سلمان، لقاء ثنائي وجلسة مباحثات موسعة، وبحثا تطوير العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط ومناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

كما وقع البلدان محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.

وتوقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن يتم توقيع اتفاقيات بين شركات سعودية وجهات حكومية وخاصة في مصر بأكثر من 15 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.

وقال إن هناك مفاوضات في قطاعات الطاقة، السياحة، والصناعة والتطوير العقاري، لعدة شركات سعودية - وصلت للمراحل الأخيرة للتوقيع- لضخ استثمارات على مدار الثلاث سنوات القادمة في عدة مشاريع نوعية بمصر إضافة لمشروعات لشركات مصرية في المملكة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان الأربعاء، إن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة "يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة سواء السعودية أو المصرية في المملكة".

مقترح بتأسيس آلية تمويل لمشروعات تنموية بحوض النيل

وافق مجلس الوزراء المصري، على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، وفق بيان حكومي الأربعاء.

وقال مدبولي، إن مصر تسعى "لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا،" مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل.

وأشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في البيان إلى أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر ودول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية وجذب التمويل الأجنبي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على 3 مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

عرض استحواذ على دومتي

أعلن المساهمون الرئيسيون في شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) نيتهم الاستجابة لعرض الشراء المزمع تقديمه من شركة آرلا للأغذية الدنماركية، للاستحواذ على أسهم حتى 100% من دومتي.

ووفق بيان من دومتي للبورصة المصرية الأربعاء، فإن المساهمين الرئيسيين وهم: يحي بن محمد بن لادن، وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment وشركة Trevi Holding، أعربوا عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة آرلا للأغذية من خلال العرض المزمع.

ويمتلك المساهمون الرئيسيون مجتمعين نحو 84.71% وفق أحدث بيانات صادرة عن الشركة. وقفز سعر السهم الأربعاء بنحو 20% ليتداول فوق 21.6 جنيه. فيما قفزت أسعار أسهم الشركات المدرجة في القطاع.

وحسب بيان من آرلا للأغذية عبر موقعها الرسمي، يبلغ سعر العرض 31.48 جنيه للسهم، ما يجعل قيمة صفقة إجمالي أسهم الشركة نحو 8.9 مليار جنيه ( 183 مليون دولار). وتعتزم آرلا شطب الشركة من البورصة المصرية.

ووفق بيان دومتي الأربعاء، فإن عائلة الدماطي تنوي الاستمرار كشريك بجزء من أسهمهم في دومتي إلى جانب آرلا للأغذية.

وقال كيم فيلادسن، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة آرلا فودز في البيان "إننا ننظر الآن إلى التفاصيل قبل أن نقرر ما إذا كنا سنمضي قدما في شراء الشركة أم لا".

وقال الدماطي، في منشور عبر فيسبوك، إن مجلس الإدارة سيبحث العرض في اجتماعه القادم، و"في حالة الموافقة نبدأ عملية فحص.. في كل الأحوال عائلة الدماطي مستمرة إن شاء الله وأنا موجود على رأس الإدارة التنفيذية للشركة".

وأشار إلى أن الخطط التوسعية للشركة مستمرة بزيادة خطوط إنتاج وشراء أرض جديدة سواء تمت الصفقة أو لم تتم.

الرقابة المالية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركات التأمين وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، وشركات خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها.

وقالت الهيئة في بيان الأربعاء، إن الشركات ملزمة بذلك عند إبرام العقد أو تجديده مع العملاء كأحد إجراءات التحقق من هويتهم، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

"يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة،" وفق بيان الهيئة.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الأربعاء بين 48.54 و 48.68 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.66 و 48.86 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4131 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3615 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب، بحلول الثالثة عصرا الأربعاء دون تغيير عن الصباح.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4174 جنيه للجرام للعرض و4144.55 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جلسة الأربعاء متراجعا بنسبة طفيفة بلغت 0.13% ليغلق عند مستوى 30545.1 نقطة.

وانخفض مؤشر شريعة بنسبة 0.02%، بينما قفز المؤشر السبعيني متساوي الأوزان اليوم بنسبة 1.58%.

وقاد تراجع المؤشر الرئيسي اليوم سهم البنك التجاري الدولي حيث تراجع 0.43% بالإغلاق، وتصدر قيم التداول اليوم.

وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول جاء سهم ايديتا للصناعات الغذائية مرتفعاً 1.33%، يليه بالمرتبة الثالثة سهم إي إف جي والذي ارتفع 0.14%.

وكان سهم سوديك ضمن الأبرز تراجعاً اليوم حيث هبط 6.4% وجاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول.

أما الأبرز صعوداً اليوم فكان سهم النساجون الشرقيون والذي قفز 11.07% وجاء بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول.

وبشكل عام، شهدت أسهم قطاع الأغذية صعوداً قوياً اليوم مدفوعاً بالعرض المقدم من آرلا للأغذية للاستحواذ على دومتي.

وارتفعت 5 أسهم أغذية بنحو 20% عند الإغلاق وهي سهم آراب ديري، جهينة، دومتي، عبور لاند، والقاهرة للدواجن.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.707% الثلاثاء من 5.840% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.735% الثلاثاء من 10.960% الجمعة.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.25 دولار الثلاثاء من 77.46 دولار الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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