*تم تحديث بأسعار الأسهم لدى الإغلاق

قفزت أسعار أسهم شركات قطاع الصناعات الغذائية المدرجة بالبورصة المصرية بنسب وصلت إلى 20% الأربعاء، بعد الإعلان عن عرض استحواذ مزمع على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" المدرجة بالبورصة المصرية.

وأعلن المساهمون الرئيسيون في دومتي، نيتهم الاستجابة لعرض الشراء المزمع تقديمه من شركة آرلا للأغذية Arla Foods الدنماركية، للاستحواذ على أسهم حتى 100% من دومتي، وشطبها من البورصة.

وقالت محللة لقطاع الأغذية من مصر- فضلت عدم ذكر اسمها - لزاوية عربي، إن عرض الاستحواذ المزمع تقديمه على أسهم دومتي سيؤثر إيجابيا على باقي شركات القطاع، ويشير إلى أن الشركات المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وتوقعت المحللة أن تكتمل صفقة الاستحواذ المزمعة، في ظل الفارق الواضح بين سعر السهم على البورصة وسعر العرض.

تأسست دومتي عام 1990 في مصر، وتعمل في إنتاج الأجبان البيضاء والعصائر والمشروبات والمخبوزات. وأغلق السهم الأربعاء فوق 21.6 جنيه بعد ارتفاع 19.97%، فيما يبلغ سعر العرض المبدئي 31.48 جنيه للسهم.

ولدى إغلاق جلسة الأربعاء، ارتفع سهم الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري" بـ 20%، وجهينة للصناعات الغذائية بـ 19.98% وعبورلاند للصناعات الغذائية بنسبة 19.96%.

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(وفق بيانات رسمية من الشركتين)

تعتزم شركة آرلا للأغذية - وهي شركة دنماركية تعمل في منتجات الألبان - تقديم عرض غير ملزم للاستحواذ على غالبية الأسهم في شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) - وحتى 100% من الأسهم.

عرضت الشركة الدنماركية شراء أسهم دومتي بسعر 31.48 جنيه للسهم، بما يعادل نحو 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار) مقابل 100% من الأسهم.

تسعى آرلا للأغذية، من خلال الاستحواذ للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي " أكبر منطقة تجارية للشركة خارج أوروبا،" حسب بيان آرلا.

ولا يزال العرض يخضع للفحص والموافقات اللازمة.

على الجانب الآخر، أعرب المساهمون الرئيسيون عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة آرلا للأغذية من خلال العرض المزمع، فيما تنوي عائلة الدماطي الاستمرار كشريك بجزء من أسهمهم في دومتي إلى جانب آرلا للأغذية وأن يستمر محمد الدماطي في منصب العضو المنتدب.

ويمتلك المساهمون الرئيسيون وهم: يحي بن محمد بن لادن، وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment وشركة Trevi Holding مجتمعين نحو 84.71% من دومتي.

ووفق بيان دومتي، فإن تقديم عرض الشراء وإتمام إجراءات الاستحواذ مشروط باستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على السعر النهائي للعرض والحصول على الموافقات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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