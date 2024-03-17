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تواصل الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوقين الرسمية والموازية استقرارها بعد تقلصها بشكل كبير منذ أعلنت مصر قبل أكثر من أسبوع تعويم الجنيه.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد تداول الدولار في السوق الموازية في نطاق يتراوح بين 47.30 و48.46 جنيه للدولار الواحد، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح سعر الصرف الرسمي للدولار في التوقيت نفسه بين 47.78 و47.88 جنيه للدولار الواحد، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

البورصة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأسبوع بارتفاع جماعي في التعاملات الصباحية يوم الأحد.

وبحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) بأكثر من 1.2%، ليتخطى مستوى 31,704 نقطة.

جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي بقيادة سهم البنك التجاري الدولي -الأثقل وزنا بالمؤشر- والذي صعد بحلول الساعة 10:45 بما يزيد عن 2.2%، ليصل إلى 92 جنيه للسهم.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة -وهي بنك استثمار- قيم التداول بحلول التوقيت نفسه، مع ارتفاع السهم بأكثر من 1.1%.

كما تجاوزت نسبة ارتفاع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - الـ 1.6% بحلول الساعة 10:45 صباحا، ليتخطى مستوى 7,000 نقطة.

تمويل من الاتحاد الأوروبي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية قوله إن الاتحاد الأوروبي سيمنح مصر تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون سيعلن في القاهرة في وقت لاحق الأحد.

ويشمل التمويل مساعدات مالية بقيمة 5 مليار يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو، وفق المسؤول.

وقال المسؤول إن جزء من المساعدات المالية سيصرف في 2024.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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