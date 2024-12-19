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تراجع أسعار الذهب

قلصت أسعار الذهب في مصر، خسائرها الصباحية بعد أن انخفضت بأكثر من 1% تحت ضغط تراجع أسعار المعدن العالمي. وبحلول الساعة 11:30 ظهرا، ارتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيه.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3760 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4297 جنيه، حسب بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وبعد مرور أسبوعين على قفزة الدولار فوق مستوى 50 جنيه لأول مرة يوم 5 ديسمبر، تداول سعر الدولار في البنوك الخميس فوق مستوى 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.4 جنيه وسعر البيع نحو 52.2 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بحلول الساعة 11:30 بنسبة 0.5% تحت مستوى 30.4 ألف نقطة.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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