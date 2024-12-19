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قامت وزارة المالية المصرية بتوقيع اتفاقية قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار من مقرضين إقليميين ودوليين يوم 13 ديسمبر، بحسب بيان أطلعت عليه زاوية عربي الخميس.

وتم إدارة القرض من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وستاندرد تشارترد وتضمن العرض على مقرضين إسلاميين وتقليديين، بحسب البيان.

وقد تم تغطية القرض 2.5 مرة. وقد قررت مصر استخدام حق الحذاء الأخضر أو خيار التخصيص الزائد ورفع قيمة القرض من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

وقد قامت مصر بسداد قرض مشابه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

ووفق البيان، سيتم استخدام القرض لتمويل احتياجات الموازنة العامة.



وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك في البيان، إن القرض يؤكد مرونة مصر والثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها، مشيرا إلى اهتمام وشهية البنوك الإقليمية والدولية تجاه القرض.



"تواصل مصر تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من فرص التمويل الإقليمية، ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وكذلك استدامة (وضع) الدين والمالية،" وفق الوزير في البيان.

(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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