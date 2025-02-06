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زيادة عجز الميزان التجاري في نوفمبر

ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 0.5% إلى 3.71 مليار دولار، من 3.69 مليار دولار في نفس الشهر من 2023، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس.



وخلال نوفمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% على أساس سنوي إلى 3.56 مليار دولار مقابل 3.35 مليار دولار. أما الواردات فارتفعت بنسبة 3.3% إلى 7.27 مليار دولار مقابل 7.04 مليار دولار.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر لدى منتصف تعاملات الخميس، وانخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيه عن أسعار الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4000 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4571 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب تحركات قوية خلال الأيام الماضية، ما دفع سعر وثيقة صندوق الذهب az gold - الذي أطلقته شركة ازيموت مصر في مايو 2023 - للارتفاع إلى 16.25 جنيه من 10 جنيه عند الإطلاق.

وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر لزاوية عربي.، إن هذا "أعلى سعر تاريخي (للصندوق)".

أسعار الدولار

تراجع الدولار في البنوك الرسمية بشكل طفيف لدى منتصف تعاملات الخميس، وسجل نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.16 جنيه، و51.01 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما المؤشر الرئيسي للبورصة فارتفع بنحو 0.7% عند مستوى 29.9 ألف نقطة.

كشف نفطي جديد

أعلنت مصر عن كشف نفطي جديد في منطقة كينج مريوط في شمال البحر المتوسط من خلال شركة بريتش بتروليم، وسيُعلن عن تفاصيله خلال المرحلة المقبلة، حسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء نقلها بيان حكومي.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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