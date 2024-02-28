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تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية صباح الأربعاء بشكل طفيف لكنه لا يزال متماسك فوق 51 جنيه للدولار مع ترقب خفض جديد للعملة المحلية في السوق الرسمي.

الخفض المحتمل للجنيه، يغذيه تراجع سعر السوق السوداء من مستويات تاريخية وصلت إلى 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن يهبط مع توقيع مصر شراكة إماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة بتدفقات تصل إلى 35 مليار دولار.

وتراجع سعر بيع الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة العاشرة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، إلى نحو 51.56 و51.61 جنيه للدولار في المتوسط مقابل نحو 51.69 جنيه للدولار في المتوسط يوم الثلاثاء.

لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند 30.9 جنيه للدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في تعاملات صباح الأربعاء إلى أكثر من 29,500 نقطة بنسبة ارتفاع تخطت 1% مقارنةً بإغلاق الثلاثاء.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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