تدرس الحكومة المصرية مقترح من شركة دانيللي الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب باستثمارات 4 مليار دولار، في وقت تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم تدفقاتها الدولارية في مواجهة أزمة سيولة من العملة الصعبة.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري الأربعاء، وجه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء وممثلي الشركة، بإعداد تصور نهائي لمقترح إنشاء المشروع، بعد الأخذ في الاعتبار النقاط التي تمت مناقشتها، تمهيدا لعرضه في وقت لاحق.

وحصلت مصر على جزء من المبالغ المالية لاتفاقية مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط بالشراكة مع الإمارات، التي وقعتها الجمعة الماضي، وفق ما قاله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء إضافة لمبلغ آخر سيتم ضخه للبنك المركزي الجمعة المقبل. والصفقة ستوفر لمصر تدفقات بـ 35 مليار دولار بينها 15 مليار دولار مقرر ضخها هذا الأسبوع.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في البيان، إن المشروع المقترح يستهدف توطين صناعة الحديد المتطورة والتصدير للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، ويتوقع أن يوفر 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

ويضم المقترح، إقامة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج كل من الحديد الإسفنجي، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب، بجانب تعهد الشركة الايطالية بإنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين.

كما تعهدت الشركة الإيطالية في مقترحها بتطوير مناجم الخام المصرية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة حجـم المكـون المحلي فـي منتجات الصلب، وفق البيان.

ولدى مصر مناجم لخام الحديد، مملوكة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر - وهي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية التي تم تصفيتها في 2021 - وهي مدرجة بالبورصة وتمتلك شركات حكومية غالبيتها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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