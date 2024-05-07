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البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" (EGX30) بنحو 0.72% بحلول الساعة 12:05 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، بينما ارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة ضئيلة بلغت 0.08%.

وتصدر سهم القلعة للاستثمارات قيم التداول بحلول التوقيت نفسه، وارتفع بنسبة 4.75%، وجاء سهم سيرا للتعليم بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول وصعد السهم بنسبة 8.73% مع الإعلان عن إمكانية تقديم عرض شراء إجباري لأغلبية أسهم الشركة.

وكانت القلعة أعلنت نتائج أعمال جمعة قوية عام 2023 حيث سجلت إيرادات بقيمة 97.1 مليار جنيه مقابل 82.7 مليار جنيه في 2022. وارتفع صافي أرباح الشركة بعد خصم حقوق الأقلية إلى 6.5 مليار جنيه في 2023 من 1.3 مليار جنيه في 2022.

كما أعلنت سيرا للتعليم في بيان للبورصة المصرية الثلاثاء عن عزم الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة للصندوق السيادي السعودي، تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على ما بين 75 و100% من أسهم شركة سيرا للتعليم عبر شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد، المساهم الرئيسي في سيرا للتعليم.

الدولار

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر تحركه في السوقين الرسمية والموازية بعد شهرين من قرار تحرير سعر الصرف.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 47.85 و48.15 جنيه، مرتفعا عن متوسط السعر الذي سجله يوم الاثنين، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح السعر الرسمي للدولار بحلول التوقيت نفسه بين 47.75 و47.84 جنيه، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.818% يوم الاثنين من 8.001% الجمعة.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.217% الاثنين من 11.261% الجمعة.



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