تسعى الشركة السعودية المصرية للاستثمار إلى الاستحواذ على ما بين 75 و100% من أسهم شركة سيرا للتعليم المقيدة بالبورصة المصرية عبر شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد، المساهم الرئيسي في سيرا للتعليم.

ووفق بيان من سيرا للتعليم للبورصة المصرية يوم الثلاثاء، أعلنت سوشيال إمباكت كابيتال، التي تمتلك 51.21% من أسهم سيرا للتعليم، نية الشركة السعودية المصرية للاستثمار تقديم عرض شراء إجباري عبرها لما لا يقل عن 75% وبحد أقصى 100% من أسهم سيرا للتعليم.

ويتضمن العرض سعر 14 جنيه مصري (0.29 دولار) للسهم الواحد في سيرا للتعليم، على أن تقوم الشركة السعودية المصرية للاستثمار بتمويل عملية الاستحواذ بالاكتتاب في أسهم جديدة كزيادة رأسمال في شركة سوشيال إمباكت.

ويشمل عرض الشراء أن يتم شطب شركة سيرا للتعليم من البورصة المصرية شطب اختياري بعد إتمام إجراءات عملية الاستحواذ.

وتهدف عملية الاستحواذ إلى تحويل شركة سيرا للتعليم، بعد شطبها من البورصة المصرية، إلى شركة إقليمية رئيسية في قطاع التعليم، والتوسع في تقديم خدماتها في مصر والمنطقة العربية.

وسيرا للتعليم هي أكبر مزود لخدمات التعليم المتكامل في القطاع الخاص المصري، وتقوم بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها بالإضافة إلى جامعة بدر في مصر.

ويتضمن هيكل مساهمي سيرا للتعليم حصة 7.46% لصندوق "Sustainable Capital Africa Alpha Fund" وحصة 5.03% لشركة واحة كابيتال للاستثمارات وذلك حتى نهاية الربع الأول من 2024، وفق إفصاح سابق من الشركة للبورصة.

وبحسب بيان سيرا للتعليم، فإن نية تقديم عرض الشراء الإجباري غير ملزمة ومشروطة باستكمال الفحص النافي للجهالة والاتفاق على السعر النهائي لعرض الشراء والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.



والشركة السعودية المصرية للاستثمار هي شركة استثمارية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي).

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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