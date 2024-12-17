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*تم تحديث أسعار الدولار والذهب، والبورصة

أسعار الدولار

تداول سعر الدولار في البنوك بحلول الساعة 11:20 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، عند نحو50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد تخطى مستوى 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع، في وقت سابق صباح اليوم.

وتزداد حركة تذبذب الدولار في البنوك هذا الأسبوع، بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي فوق مستوى الـ 50 جنيه الذي تخطاه يوم 5 ديسمبر مسجلا حينها مستوى قياسي منذ تعويم مارس الماضي.

أما سعر الدولار في السوق السوداء فبلغ 51.80 جنيه للشراء و 52.68 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

قلصت أسعار الذهب في مصر خسائرها الصباحية، وارتفعت بحلول الساعة 11:20 صباحا الثلاثاء، بنحو 5 جنيه للجرام، أو بنسبة 0.13% مقارنة بالصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3800 جنيه للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4343 جنيه، حسب بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار المعدن الأصفر تحركات طفيفة في مصر هذا الأسبوع بعد أن قفزت الأسبوع الماضي تزامنا مع ارتفاع الدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بنسبة 0.2% قرب مستوى 30.9 ألف نقطة.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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