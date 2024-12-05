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*تم إضافة جدول إغلاقات الأسواق ليوم الأربعاء

طروحات في الطريق

ستعلن الحكومة خلال الأسبوع المقبل عن خطة الطروحات للفترة المقبلة، والتي ستتضمن شركات في قطاعات مختلفة وشركات تابعة للجيش، وفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "خلال الأسبوع القادم هنعلن عن خطة الطروحات بتاعت الفترة القادمة .. هيبقى فيه شركات هيتم الإعلان عنها طبعا في مجالات القطاع المصرفي وقطاع الصناعة وقطاعات الأدوية وقطاعات الاستثمارات المختلفة".

وأضاف: "سيكون هناك أيضا إعلان عن طرح من 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة سيتم الإعلان عن طرحها في البورصة المصرية".

وطرح البنك المركزي المصرف المتحد التابع له في البورصة، بعد أن تعثرت عملية بيعه لمستثمر استراتيجي، وتلقى الطرح طلبات قوية وتم تغطية الاكتتاب الخاص 6 مرات والاكتتاب العام بـ 59 مرة تقريبا.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الخميس بين 49.77 و 49.91 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 49.90 و 50.91 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع لمستوى 49 جنيه مؤخرا وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر خلال نوفمبر. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تطبق سعر صرف مرن ما يعني ارتفاع او انخفاض الدولار وفقا للسوق لكن بنسب تتراوح بين 4 - 5%.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخمس الصباحية، وزاد سعر الجرام لعيار 21 بنحو 5 جنيه مقارنة بأسعار الأربعاء المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4212 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3685 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4234.88 جنيه للجرام للعرض و4181.11 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

إغلاقات الأربعاء

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