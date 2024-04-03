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مؤشر مديري المشتريات

تباطأ تدهور القطاع الخاص في مارس، حيث ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، إلى 47.6 نقطة من 47.1 نقطة في فبراير، لكنها لا تزال تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.



للمزيد من التفاصيل: التعويم يخفف ضغوط الأسعار على شركات القطاع الخاص في مصر، ما التفاصيل؟

الدولار

تداول الدولار في السوق الموازية والرسمية بمصر يوم الثلاثاء حول مستوى 47 جنيه، في تراجع ملحوظ للفجوة السعرية بين السوقين بعد مرور نحو شهر على خفض رسمي للجنيه مطلع مارس الماضي.

وبحلول الساعة 10:30 مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.9 و 47.7 جنيه قبل أن يصل إلى 47.3 جنيه بعد منتصف الليل، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية ما بين 47.15 و 47.25 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (69 عام)، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030، بعد أن فاز في انتخابات رئاسية أجريت في ديسمبر الماضي.

وفاز السيسي في الانتخابات الأخيرة بنسبة 89.6%، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي نسبة أقل مقارنة بما حصل عليه في انتخابات 2014 و 2018، والتي بلغت نحو 97%.

البورصة

هبط المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) 1.28 % بنهاية تعاملات الثلاثاء ليغلق عند 27934.36 نقطة.

وتراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة طفيفة بلغت 0.05%.

وفي صدارة قيم التداولات، جاء سهم طلعت مصطفى في المقدمة منخفضا 1.86%، يليه سهم التجاري الدولي – الأكبر وزنا بالمؤشر – بنسبة تراجع 2.44%، وسهم بلتون القابضة متراجعا 2.78%.

وكان سهم سيدي كرير الأكثر ارتفاعا – بالمؤشر الرئيسي – الثلاثاء بنسبة 3.82%، يليه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 2.78% وسهم الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 2.77%.

وفي المقابل كان سهم جي بي كورب الأكثر هبوطا – ضمن المؤشر الرئيسي – بنسبة 6.38%، يليه سهم أوراسكوم للتنمية بنسبة 4.8% وسهم اي فاينانس بنسبة 4.5%.

وتصدر قطاع العقارات تداولات اليوم مستحوذا على 27.63% من قيم التداول. وتراجع مؤشر قطاع العقارات 1.29% الثلاثاء.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية مستحوذا على 15.86% من قيم التداول. فيما تراجع مؤشر القطاع بنسبة 1.2%.

وكانت تراجعات البورصة الثلاثاء مدفوعة بمبيعات المصريين والعرب. حيث سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 123.96 مليون جنيه و111.3 مليون جنيه على التوالي.

بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 235.25 مليون جنيه مدفوعة بمشتريات المؤسسات والأفراد.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.198% الثلاثاء من 6.997% الاثنين.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.995% الثلاثاء من 10.943% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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