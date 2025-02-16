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بي بي تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن

أعلنت شركة بي بي البريطانية، في بيان الأحد، بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن، ضمن مشروع غرب دلتا النيل.

وحسب البيان، يعد حقل ريڤن المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وقد بدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021، وقد شملت مراحله تطوير 8 آبار بحرية. وتمتلك بي بي، المشغل للمشروع، 82.75%، بينما تمتلك هاربور إنيرجي 17.25%.



ومن المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعب من الغاز و7 مليون برميل من المتكثفات، حسب البيان.



أسعار الذهب والدولار

خلال التعاملات الصباحية الأحد، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4085 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4669 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب محليا ارتفاعات منذ أيام مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه.

وقد بلغ سعر الدولار في البنوك صباح الأحد، نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.47 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

تراجع معدل البطالة

تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلى 6.4% بانخفاض 0.3% عن الربع السابق، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت.

وحسب البيان، ارتفع عدد المشتغلين بمقدار 935 ألف مشتغل خلال الربع الرابع، وانخفض عدد المتعطلين عن العمل بـ 29 ألف متعطل.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الربع الرابع من 2024 نحو 2.13 مليون متعطل، مقابل 2.159 مليون متعطل في الربع السابق.

مشروع عقاري جديد

ستطور شركة إعمار العقارية الإماراتية، وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العقارية المصرية مشروع سكني بالقاهرة الجديدة باسم "ميفيدا" باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحسب تصريحات صحفية لمسؤولي الشركتين، فيُتوقع الانتهاء من إنشاءات النصف الأول من مساحة المشروع البالغة 500 فدان خلال ثلاثة أعوام. وقد سددت إعمار 80 مليون دولار مقدم من إجمالي استثمارات المشروع.

وميدار هي شركة مملوكة لعدد من الجهات الحكومية المصرية وتتضمن: بنك مصر، بنك الاستثمار القومي، البنك الأهلي المصري، وشركة المقاولون العرب، وفق موقعها الرسمي.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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