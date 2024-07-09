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طرح اكت فاينانشال

يبدأ يوم الثلاثاء، الاكتتاب في طرح شركة اكت فاينانشال بالبورصة المصرية، وذلك لزيادة رأس المال - دون تخارج أي من المساهمين - من خلال 360 مليون سهم بما يمثل 47% من رأس مال الشركة قبل الزيادة.

وتستمر فترة الاكتتاب حتى 18 يوليو للطرح الخاص، وحتى 23 يوليو للطرح العام، بسعر 2.9 جنيه للسهم. وخصصت الشركة للطرح العام نحو 60 مليون سهم، مقابل 300 مليون سهم للطرح الخاص.

وتعمل شركة اكت فاينانشال التي تأسست في 2015 في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية. ولدى الشركة خطط لاستثمار عوائد الطرح المقدرة بنحو مليار جنيه.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" (EGX30) بتعاملات الثلاثاء الصباحية بنحو 0.2% عند مستوى 28,365.41 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.35%.

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليار جنيه (أي نحو 4.2 مليار دولار) لمشروعها الجديد ساوثميد بالساحل الشمالي في 6 أيام عمل فقط منذ فتح البيع.

كما حقق مشروع بنان الذي أطلقته الشركة في مايو الماضي في السعودية مبيعات بنحو 40 مليار جنيه، وفق بيان من الشركة للبورصة الثلاثاء.

وقالت شركة ايديتا للصناعات الغذائية، إن عضو مجلس الإدارة حسن الخطيب، قد استقال من عضويته لتوليه منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، وجاري عرض الاستقالة على مجلس إدارة الشركة.

إيرادات قناة السويس

تراجعت إيرادات قناة السويس خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي المنتهي يونيو 2024، فيما اتسع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة (يوليو 2023 - مارس 2024) على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وسجلت إيرادات قناة السويس خلال الفترة نحو 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 6.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وذلك لانخفاض عدد السفن العابرة في القناة على خلفية التوترات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر بعد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر بنحو 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

بينما ارتفعت إيرادات السياحة خلال التسعة أشهر إلى نحو 10.9 مليار دولار، بزيادة نحو 5% على أساس سنوي.

واتسع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة ليسجل 17.1 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار دولار في الفترة المقارنة.

أما عجز الميزان التجاري، فتفاقم خلال الفترة ليسجل عجز بقيمة 28.8 مليار دولار من عجز بقيمة 23.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي المقارن، وذلك مع تراجع الصادرات.

وانخفضت الصادرات إلى 24.1 مليار دولار من 31.1 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة الواردات إلى 52.9 مليار دولار مقارنة بـ 54.6 مليار دولار.

سعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الثلاثاء بين 48.62 و 49.20 جنيه، أي بمتوسط نحو 48.88 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فجاء بين 47.87 و48 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.917% الاثنين من 8.016% الجمعة.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.213% الاثنين من 11.449% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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