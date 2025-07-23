تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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تحويلات

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2025، بأكثر من 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار، وفق بيان للبنك المركزي المصري الأربعاء.

وخلال الـ 11 شهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو 2024 - مايو 2025) بنسبة 69% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولارفي نفس الشهر من العام الماضي.

طرح جديد

أعلنت شركة الوطنية للطباعة -التابعة لشركة القلعة المدرجة ببورصة مصر - سعر الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة المصرية عند 21.25 جنيه.

وستتم عملية الاكتتاب في 21.17 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الشركة في الفترة من 27 الى 31 يوليو 2025، بالسوق الرئيسية ببورصة مصر. وتقدر حصيلة الطرح المتوقعة بنحو 449.9 مليون جنيه (9.1 مليون دولار).

اكتشاف غازي

أعلنت شركة دانا غاز الإماراتية عن نتائج أولية تشير إلى اكتشاف 9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في مصر، وفق وسائل إعلام محلية.

أسعار الذهب

ارتفع سعر بيع الذهب في مساء تعاملات الأربعاء بنحو 5 جنيه مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4705 جنيه في مساء تعاملات الأربعاء، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4033 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5377 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار الرسمي 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.62 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وأعلن البنك المركزي تعطيل تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 بمناسبة ذكري عيد ثورة 23 يوليو.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 0.95% ليغلق على مستوى 34125 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.21% ليصل الى مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.31% مغلقا على مستوى 13888 نقطة.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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