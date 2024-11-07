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*تم التحديث بأسعار العقود الآجلة للجنيه، وأسعار الذهب العالمي وخام برنت

برنامج طروحات

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان قبل نهاية هذا الشهر عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، وفق بيان حكومي.

كانت الحكومة أعلنت عن برنامج للطروحات قبل سنوات ضم 32 شركة من قطاعات مختلفة لكن لم تنفذ منه الكثير. وتستهدف حاليا مراجعة هذه القطاعات بما قد ينتج عنه حذف قطاعات أو إضافة قطاعات جديدة.

وأكد مدبولي، أن الحكومة ناقشت مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي - الذي يجري حاليا المراجعة الرابعة لبرنامج مصر - إمكانية تأجيل بعض المستهدفات و"التي أبدت تفهما كبيرا لهذا الأمر، وكان هناك توجيه لفريق المراجعة بمناقشة كيفية تنفيذه مع مصر".

"جزءا كبيرا جدا من النقاش مع بعثة الصندوق حاليا يدور حول كيفية تأجيل بعض المستهدفات السابقة حتى لا نمثل ضغطا على المواطن في المرحلة القادمة،" وفق مدبولي في البيان.

لا تعويم

"لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقا لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%،" وفق ما قاله رئيس الوزراء ونقله بيان حكومي.

وجاءت تصريحات مدبولي، تعليقا على توقعات بتعويم جديد للجنيه، في ظل ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار في البنوك الرسمية خلال الأيام الماضية، حتى تخطى 49 جنيه.

وقال مدبولي، إن صندوق النقد والمؤسسات الدولية، أكدوا تطبيق مصر نظام سعر صرف مرن، فإنه لن يكون هناك تعويم لكن سعر الصرف "سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقا لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب".

"لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر،" وفق مدبولي.

طلب قيد

تقدمت شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME)، وهي أول شركة ذات غرض استحواذ، بطلب للقيد في البورصة المصرية، وفق بيان للبورصة.

وقالت البورصة في بيانها، إنها تلقت طلب الشركة للقيد في أسهم السوق الرئيسي، بقيمة رأس مال 10 مليون جنيه، مقسمة على مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم. وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.66% عند مستوى نحو 31.3 ألف نقطة بحلول الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت القاهرة، الخميس.

وارتفع المؤشر السعبيني متساوي الأوزان بنحو 0.5%.

وتصدر قيم التداول بمنتصف تداولات الخميس سهم إي إف جي مرتفعا بنحو 2% الساعة 12:10 ظهرا، تلاه سهم مجموعة طلعت مصطفى بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول وبنسبة ارتفاع أكثر من 1.4%، ثم سهم أوراسكوم للتنمية مصر بالمرتبة الثالثة مرتفعا بنحو 4%.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الخميس بين 49.17 و49.30 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 50.10 و50.87 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأيام الماضية، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي بدأت الثلاثاء.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

تحرك سعر الذهب في مصر بشكل طفيف صباح الخميس، وزاد سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، بعد أن شهد تراجع كبير خلال تعاملات الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4303 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3765 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4333.68 جنيه للجرام للعرض و4288.3 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تحديثات الأسعار

شهدت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار (أجل 12 شهر) تحركات طفيفة، وارتفعت إلى 58.26 جنيه للدولار الواحد، بحلول الثانية عشر ظهرا الخميس، مقابل 58.2291 جنيه بإغلاق الأربعاء.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

أما أسعار الذهب العالمي، فارتفعت في التعاملات المبكرة يوم الخميس، وزاد سعر الأوقية إلى 2661.42 دولار بحلول نفس التوقيت مقابل 2659.06 بإغلاق الأربعاء.

بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.69 دولار للبرميل مقابل 74.92 دولار بإغلاق الأربعاء.

إغلاقات الأربعاء

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