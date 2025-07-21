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البورصة

افتتحت البورصة تعاملات الاثنين على ارتفاع طفيف، وزاد المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 0.12% فوق مستوى 34 ألف نقطة.

أسعار الذهب

وبتعاملات الاثنين، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4655 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3990 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5320 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.30 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

لايم للتمويل الاستهلاكي

تستهدف شركة لايم للتمويل الاستهلاكي المصرية، التي أعلنت إطلاق أعمالها الأحد والتابعة لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتي، تقديم تمويلات تتخطى مليار جنيه (20.3 مليون دولار) خلال عامين.

"المحفظة اللي احنا بنستهدفها في أول سنتين (من الإطلاق) هي محفظة تعدى المليار جنيه،" بحسب أحمد محسن، الرئيس التنفيذي للشركة خلال فعالية إطلاق الشركة بالقاهرة الأحد.

وستقدم الشركة تمويلات مجال التعليم، بتوفير تقسيط للمصروفات الدراسية، ولديها خطط لدخول مجالات أخرى، وفق محسن دون مزيد من التفاصيل.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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