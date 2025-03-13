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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، وزاد سعر الجرام بنحو 10 جنيه مقارنة بآخر إغلاق.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4160 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4754 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الخميس نحو 50.60 للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية، بتراجع طفيف عن أسعار الصباح.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.33 للشراء، و51.18 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فندق جديد في مصر

أطلق صندوق أبوظبي للتنمية الإماراتي وشركاء حكوميين مصريين مشروع لتأسيس فندق من فئة 5 نجوم في مصر باستثمارات 440 مليون درهم (نحو 120 مليون دولار)، وفق فعالية لإطلاق المشروع بالقاهرة، وبيان صحفي الخميس.



تتوسع الشركات الإماراتية في الاستثمار في القطاع السياحي بمصر، وسط زخم متنامي منذ توقيع اتفاقية مصرية إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي.

يساهم صندوق أبوظبي للتنمية - الذي تأسس 1971 ويمول مشاريع تنموية في الدول النامية - بنسبة 84.28% من رأسمال المشروع من خلال شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية التي يمتلك غالبية رأس مالها ومقرها مصر.



كما يتضمن المساهمون في المشروع: شركة أبوظبي الوطنية للفنادق المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بحصة 10.22%، وشركة الاستثمار السياحي لما وراء البحار الإماراتية 0.4%.



وتبلغ حصة شركة مصر للفنادق المدرجة ببورصة مصر 2.73% والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" 2.37%. وكلاهما تابعتان للشركة القابضة للسياحة والفنادق الحكومية.

توقع يحيى قطب، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للتنمية السياحية، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق المشروع الخميس، افتتاح الفندق منتصف 2027.



تعمل شركة أبوظبي للتنمية السياحية في مصر منذ 1988 ولديها 1500 غرفة فندقية. وفق قطب، لدى الشركة انفتاح على تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، سواء بشكل منفصل أو من خلال شراكات.



ولدى الشركة فنادق في منطقة أهرامات مصر، الغردقة وشرم الشيخ، وتدرس الاستثمار في عدة مناطق بينها القاهرة القديمة والعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، وفق قطب.

بورصة وشركات

- أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.78% إلى مستوى 31.3 ألف نقطة. كما ارتفع مؤشر الشريعة بنسبة 1.26% والمؤشر السبعيني متساوي الأوزان 0.57%.

- ارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية لشركة السويدي اليكتريك، بنسبة 72.6% على أساس سنوي في 2024 إلى نحو 17.5 مليار جنيه، بدعم من قفزة الإيرادات بنسبة 52.4% إلى نحو 232 مليار جنيه، وفق تقرير نتائج الأعمال المجمعة المرسل للبورصة الخميس.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، تضاعف صافي الربح بأكثر من 105% إلى 4.2 مليار جنيه، مع نمو الإيرادات بنسبة 54.8% إلى 67 مليار جنيه.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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