أطلق صندوق أبوظبي للتنمية الإماراتي وشركاء حكوميين مصريين مشروع لتأسيس فندق من فئة 5 نجوم في مصر باستثمارات 440 مليون درهم (نحو 120 مليون دولار)، وفق فعالية لإطلاق المشروع بالقاهرة، وبيان صحفي الخميس.



تتوسع الشركات الإماراتية في الاستثمار في القطاع السياحي بمصر، وسط زخم متنامي منذ توقيع اتفاقية مصرية إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي.



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(حسب البيان الصحفي الذي تلقت زاوية عربي نسخة منه)

يساهم صندوق أبوظبي للتنمية - الذي تأسس 1971 ويمول مشاريع تنموية في الدول النامية - بنسبة 84.28% من رأسمال المشروع من خلال شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية التي يمتلك غالبية رأس مالها ومقرها مصر.



كما يتضمن المساهمون في المشروع: شركة أبوظبي الوطنية للفنادق المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بحصة 10.22%، وشركة الاستثمار السياحي لما وراء البحار الإماراتية 0.4%.



وتبلغ حصة شركة مصر للفنادق المدرجة ببورصة مصر 2.73% والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" 2.37%. وكلاهما تابعتان للشركة القابضة للسياحة والفنادق الحكومية.



ماذا ننتظر؟



توقع يحيى قطب، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للتنمية السياحية، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق المشروع الخميس، افتتاح الفندق منتصف 2027.



تعمل شركة أبوظبي للتنمية السياحية في مصر منذ 1988 ولديها 1500 غرفة فندقية. وفق قطب، لدى الشركة انفتاح على تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، سواء بشكل منفصل أو من خلال شراكات.



ولدى الشركة فنادق في منطقة أهرامات مصر، الغردقة وشرم الشيخ، وتدرس الاستثمار في عدة مناطق بينها القاهرة القديمة والعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، وفق قطب.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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