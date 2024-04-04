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الدولار

بحلول الساعة 10:00 مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.9 و 47.6 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية ما بين 47.30 و 47.34 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

احتياطي النقد الأجنبي

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي بأكثر من 5 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، في ظل دعم تلقته التدفقات الدولارية للبلد مؤخرا.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، صدرت يوم الأربعاء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بنهاية مارس 2024 إلى 40.36 مليار دولار من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ فبراير 2022.



البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) عند 27937.22 نقطة الأربعاء مرتفعا 2.86 نقطة فقط أي دون تغيير تقريبا مقارنة بإغلاق الثلاثاء. في حين انخفض المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.52% ليغلق عند 6366.89 نقطة.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – قيم تداولات الأربعاء بارتفاع 0.24%، يليه سهم السويدي اليكتريك والذي شهد أعلى نسبة ارتفاع – ضمن المؤشر الرئيسي – بنسبة 6.44%.

وتستهدف مجموعة السويدي اليكتريك المصرية، التوسع في أعمالها في الخليج وإفريقيا، بما في ذلك السعودية وقطر، وفق ما قاله رئيس المجموعة أحمد السويدي.

كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها من مستوى 50% من الإنتاج حاليا إلى مستوى 70% من الإنتاج، وفق السويدي، الذي قال: "نركز على التصدير وهو حياة بالنسبة لنا".

للمزيد: السويدي اليكتريك المصرية تستهدف التوسع في الخليج وإفريقيا - رئيس الشركة

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة الأربعاء – ضمن المؤشر الرئيسي – بعد سهم السويدي، كل من سهم أوراسكوم للتنمية بنسبة 3.66% وسهم سيدي كرير بنسبة 2.23%.

بينما كان سهم موبكو الأعلى من حيث الانخفاض – ضمن المؤشر الرئيسي – بنسبة 4.93%، يليه سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بنسبة 3.67%، وسهم الشرقية للدخان – بنسبة 3.38%.

ولا يزال القطاع العقاري متصدر التداولات مستحوذا على 19.66% من قيم التداول بجلسة الأربعاء، يليه قطاع البنوك مستحوذا على 16.22%.

وارتفع مؤشر قطاع العقارات الأربعاء بنسبة 0.7% مقارنة بإغلاق الثلاثاء، بينما انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.5%.

وشهدت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 53.76 مليون جنيه مدفوعة بشراء المؤسسات والأفراد.

كما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 20.2 مليون جنيه مدفوعة بشراء الأفراد وسط بيع للمؤسسات المحلية. بينما سجل العرب صافي بيع خلال جلسة الأربعاء بقيمة 74 مليون جنيه.

السندات

بالنسبة للعائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 فقد ارتفع إلى 7.207% الأربعاء من 7.198% الثلاثاء.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.006% الأربعاء من 10.995% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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